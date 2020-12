10. Dezember: Weinguide und Weine 

Weinkritiker oder Weinkritikerin – was für ein Beruf, oder? Da denkt man direkt an Fahrten in herrliche Weingüter und das Verkosten edelster Flaschen und abends sinniert man dann über Bouquets und Rottöne. Wie bei jedem vermeintlichen Traumberuf gilt aber: Die Realität sieht anders aus. Für den »VINUM Weinguide Deutschland 2021« etwa musste mit viel Kleinarbeit und Sachkenntnis eine Unmenge Weine verkostet werden, um an Ende die nun im Buch präsentierten 1022 besten Winzer und mehr als 10700 Weine vorstellen zu können. Richtig leicht ist das Ganze also nur für unsere heutige Gewinnerin oder unseren heutigen Gewinner: Wir verlosen ein Exemplar des Weinführers und dazu eine Überrschaungsweinkiste bestehend aus 12 Flaschen mit prämierten Weinen der vorgestellten Weingüter.