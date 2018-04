»Es geht es um die Unfähigkeit eines Mannes, sich in seiner übercodierten und hochverfeinerten politischen Korrektheitswelt länger sinnvoll zu definieren.« Besser als der Kollege aus dem SZ-Feuilleton könnten wir den Film The Square nicht beschreiben (wir sagen noch dazu: Goldene Palme in Cannes). Zum DVD-Start verlosen wir mit dem Reiseanbieter Gebeco vier Tage in Stockholm für zwei Personen - samt Flug, Übernachtung und Drehort-Besuch.

Dieses Gewinnspiel ist beendet.

Die Teilnahme ist vorbei. Nun wird ausgelost.

Illustration: Johanna Böcking