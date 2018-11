Nicht Mineralwasser, nicht Milch, auch nicht Bier ist das Lieblingsgetränk der Deutschen, sondern: Kaffee. Mehr als 160 Liter trinken sie pro Kopf und Jahr. Da lohnt es sich zu lernen, wie man seinen Kaffee perfekt selbst herstellen kann. Gemeinsam mit der Kaffeerösterei Dinzler verlosen wir zwei eintägige Barista-Basic-Kurse an professionellen Siebträgermaschinen für jeweils zwei Personen in der Rösterei am Irschenberg - inklusive Verpflegung, einer Latzschürze und einem Kaffeebuch.

Mitmachen Sie sind mit max.mustermann@gmail.com angemeldet. Um mitzumachen, akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen und klicken auf den Button "Am Gewinnspiel teilnehmen". Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen und den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Teilnahmeschluss ist der . Mehrfachteilnahmen werden gelöscht. Anmelden Am Gewinnspiel teilnehmen Mitmachen Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie sich bei sz.de anmelden oder registrieren. Klicken Sie dazu auf den Button "Anmelden". Anmelden Am Gewinnspiel teilnehmen Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen und den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Teilnahmeschluss ist der . Mehrfachteilnahmen werden gelöscht. Gratulation, Sie haben am Gewinnspiel teilgenommen. Mehrfachteilnahmen werden gelöscht. Der Gewinner wird nach Ende der Teilnahmefrist per Mail informiert. Etwas ist schief gegangen. Probieren Sie es später erneut. Fehler melden Dieses Gewinnspiel ist beendet. Die Gewinner werden per Mail informiert. Hier entlang zum aktuellen Gewinnspiel: Aktuelles Gewinnspiel