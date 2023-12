6. Dezember: Winterstiefel von Ludwig Reiter

Weihnachtsmärkte sind wunderschön – mit einer Ausnahme: Man friert beim langen Punsch- und Glühweintrinken wirklich sehr schnell an den Füßen. Um diesem Problem Herr zu werden, hat die Wiener Schuhmanufaktur Ludwig Reiter sich bei jenen Menschen inspirieren lassen, die der Kälte auf den winterlichen Märkten am effektivsten trotzden: den Maronibratern, die stundenlang ausharren und dafür sorgen, dass jeder eine dampfende Tüte in den Händen hält.



Das Stiefelmodell »Maronibrater« ist innen mit Lammfell ausgekleidet und außen aus hochwertigem Juchtenleder gefertigt. Der Filzschaft sorgt für einen edlen Look, der sich nicht nur auf Weihnachtsmärkten gut macht, sondern auch – der Bergprofilsohle sei Dank – beim Landspaziergang.