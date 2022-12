23. Dezember: Armbanduhr

Leben und Gesellschaft

Was für ein Ritt!

Krieg in der Ukraine, Aufstände in Iran, Energiekrise, Corona, Fußball-WM in Katar: 2022 war kein leichtes Jahr. Zum Glück gab es aber auch Momente, die das Herz erwärmt, Spaß gemacht oder die Seele angeregt haben. Einige dieser Momente, manche eher privat, manche öffentlich, teilt die Redaktion des SZ-Magazins in ihrem Jahresrückblick.