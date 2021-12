18. Dezember: Pullover

Im Jahr 2004 auf das Thema Strickware zu setzen und die Kleidungsstücke dann auch noch per Hand herstellen zu lassen und nur in kleinen Stückzahlen, war eine gewagte Idee. Vielleicht sogar eine tollkühne. Aber: es hat funktioniert. Die Designerin Maike Dietrichs hat daraus das international bekannte Label »Maiami« gemacht und hält bis heute an ihren Prinzipien fest: Handstricken statt Maschinenproduktion, kaum Materialreste, kaum Stromverbrauch, Wolle nur aus artgerechter Haltung, immer hochwertige Materialien. Wir verlosen heute einen »Cashmere Brioche Pullover Multicolor« von »Maiami«. Der ist aus besonders dickem Garn, das in der für Maiami typischen Weise locker und grobmaschig verstrickt wird und dabei angenehm leicht ist.