Reisebüro für Geizhälse

»Bekannte fragten uns, ob sie über die Weihnachtstage unser finnisches Ferienhaus benutzen dürften. Wir sagten zu. Nach Geld haben wir nicht gefragt, wurde uns auch nicht angeboten. Kurz darauf entschieden wir uns um. Wegen einer spontanen Familienfeier wollen wir unser Haus selbst nutzen. Um unsere Bekannten nicht vor den Kopf zu stoßen, suchten wir für sie in der Nähe ein vergleichbares Ferienhaus und boten an, die Hälfte der Mietkosten zu übernehmen. Die Bekannten wollen nun jedoch ihre bereits gebuchte Anreise von uns bezahlt bekommen – wenn der Aufenthalt dort Geld kosten würde, wollten sie lieber ans Mittelmeer. Was nun?« Anonym

Bieten Sie Ihren reizenden Bekannten doch an, als kleine Entschädigung für das entgangene Finnland-Schnäppchen auch noch die Kosten für deren Ferienhaus am Mittelmeer zu übernehmen. Nein, natürlich nicht. Geht’s noch? Selbst wenn man sich mit einer Extraportion gutem Willen noch vorstellen kann, dass Ihre Bekannten enttäuscht gewesen sein mochten, als es nun doch nicht das ursprünglich geplante Domizil werden sollte, sondern nur (»nur«) ein ganz in der Nähe davon gelegenes ebenso gutes, dann hört das Mitgefühl genau an der Stelle auf, als sie die Kosten für ihre Anreise von Ihnen zurückforderten. Und das, obwohl Sie sogar großzügig angeboten hatten, die Hälfte der Miet­kosten für das Ersatzhaus für sie zu zahlen. An dieser Stelle nämlich bestätigt sich der Verdacht, dass Ihre Bekannten einfach nur möglichst billig Urlaub machen wollten – und zwar, und das ist das Unangenehme daran, auf Ihre Kosten. Gegen günstigen Urlaub ist generell nichts zu sagen: Aber sich von Ihnen beim Sparen auch noch finanziell unterstützen lassen zu wollen, das ist schon dreist.

Nun ist das Geniale an Bekannten, dass es keine Freunde sind. Das bedeutet: Die Beziehung ist leicht zu beenden. Wenn ich Sie wäre, würde ich mit diesen Leuten kein Wort mehr sprechen. Natürlich beteiligen Sie sich bitte nicht an irgendwelchen Kosten. Deren Problem. Die hätten ja Ihr Angebot annehmen können. Sie sind doch kein Reisebüro, das für Geizhälse die allerbilligsten Ferien organisiert und, wenn das doch nicht klappt, dann anderswo für die zweitbilligste Variante sorgt. Seien Sie froh, dass Sie diese Leute nicht bei sich beherbergt haben. Ich kann schon verstehen, dass man in Wahrheit immer am liebsten ans Mittelmeer will, aber dann kann man sich den Umweg über eine Beleidigung bitte gleich sparen.