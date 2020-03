Hängematte in der Küche

Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

November in Malmö, meine Hände frieren fast am Fahrradlenker fest. Ich denke an Ola, den bärtigen Schweden an der Rezeption des »Ohboy Hotell«. Er hatte tags zuvor, bei etwas über null Grad Celsius, in der Ostsee gebadet. Der würde jetzt nicht jammern. Bin ich für die Zukunft zu weich? Für einen Eindruck von der Zukunft des Wohnens bin ich nämlich ins »Ohboy« gekommen. Das »Fahrradhotel« will das Großstadtleben neu und nachhaltig denken: wie wir auf begrenztem Raum leben könnten, ohne Auto, als Gemeinschaft.

Deshalb befindet sich das »Ohboy« in einem Wohnhaus im Viertel Västra Hamnen. In den oberen Etagen leben die Malmöer, im Erdgeschoss liegen die 31 Apartments des Hotels: zweistöckige Räume, die auf den ersten Blick kaum größer wirken als Studentenzimmer. Dafür ist jeder Zentimeter durchdacht. Zum Beispiel gibt es kein Sofa, dafür lässt sich der Esstisch zur Seite klappen und eine Hängematte durch die Küche spannen.

Das Schönste: Jeder Gast im »Ohboy« bekommt ein Klapprad, das, wie ich schnell merke, dank Malmös Fahrrad-Schnellstraßen vollauf zum Fortkommen reicht. Innerhalb weniger Minuten erreicht man das Meer und die Innenstadt. Es dauert nicht lange, bis man so selbstverständlich wie ein Einheimischer durch Malmös Gassen fährt, die salzige Luft einatmet und das Gefühl verinnerlicht, dass man in dieser Stadt auch bei kaltem Wetter wenig braucht. Ein paar Quadratmeter Platz, ein kleines Rad. Und, na ja: Handschuhe.

Ohboy Hotell

Lilla Varvsgatan 24

21119 Malmö, Schweden

Tel. 0046/40/856 06

DZ ab 120 Euro.

ohboy.se