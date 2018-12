Was hatte Kim Jong-un beim Gipfeltreffen mit Donald Trump im Gepäck? Was nahm Astro-Alex mit ins All? Mit welchem Song bringt sich Annegret Kramp-Karrenbauer in Stimmung? Der große Jahresrückblick – als Quiz, in dem immer mindestens eine Antwort richtig ist. Manchmal stimmen aber auch mehrere - oder alle.

… einen »Botschafter der britischen Exzentrik« - laut May eine »schützenswerte Eigenart unseres großartigen Landes«.

… eine »Ministerin für Einsamkeit« - laut May die »traurige Realität des modernen Lebens«.

… einen »Bürgerbeauftragten für schlechtes Wetter« - laut May ein »Problem, das man mit angemessener Kleidung erheblich lindern kann«.

… eine »Staatskommissarin für Popmusik« - laut May ein »wichtiger und weltweit beliebter Exportschlager«.

Eine ungewöhnliche Idee der britischen Premierministerin Theresa May lenkt die öffentliche Aufmerksamkeit im Januar kurz vom Brexit-Chaos ab. Sie ernennt …

Als Kind spielte sie häufig Fußball mit dem vier Jahre jüngeren Nachbarsjungen Per Mertesacker, dem späteren Weltmeister.

Sie nahm dreimal an der »Schach-Olympiade« für Kinder teil.

Auf einem Parteitag in Hannover werden Annalena Baerbock und Robert Habeck zum neuen Führungsduo von Bündnis 90/Die Grünen gewählt. Welche sportliche Leistung findet sich in Baerbocks Lebenslauf?

Am 7. Februar wird der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD vorgestellt. Welche drei Wörter kommen darin am häufigsten vor?

Wie hieß doch gleich der Austragungsort der olympischen Winterspiele in Südkorea?

Beim Biss in einen Blaubeermuffin blieb ein Stück des Gebäcks an seinem Zahn hängen, was - sehr zum Gespött seines Teams - so aussah, als hätte er den Zahn verloren.

Der Silbermedaillengewinner traf ihn kurz vor der Siegerehrung versehentlich mit dem Ski am Mund.

Der deutsche Athlet Eric Frenzel gewinnt in der Nordischen Kombination bei Olympia die Bronzemedaille. Auf einigen Siegerfotos ist er mit Zahnlücke zu sehen. Was ist passiert?

Er will einen größeren Grab­stein als der Kurde.

Er will nicht nur seine Mutter, sondern auch seinen Vater, alle Geschwister, Nichten und Neffen sehen.

Er will eine kurdische Flagge verbrennen.

Im Februar wird der deutsche Journalist Deniz Yücel aus der Untersuchungshaft in der Türkei entlassen. In der Anklageschrift wird ihm zur Last gelegt, unter anderem mit einem Witz in einem seiner Artikel den Konflikt zwischen Kurden und Türken angeheizt zu haben. Der Witz beginnt so: Ein Türke und ein Kurde sind zum Tode verurteilt und haben einen letzten Wunsch frei. Der Kurde sagt: »Ich will noch einmal meine Mutter sehen.« Wie lautet der letzte Wunsch des Türken?

… litt seit 1984 unter extremer Flugangst, was Fernreisen fast unmöglich machte.

… hatte am linken Oberarm eine Tätowierung, die einen krähenden Hahn zeigte.

2 Auf welche dieser Persönlichkeiten, die im Jahr 2018 gestorben sind, trifft welche Aussage zu? a) Stephen Hawking … b) John McCain … c) Aretha Franklin … d) Paul Bocuse … (Klicken Sie unten auf die Antworten, um zwischen den Optionen zu wechseln - die ausgewählten Optionen erscheinen in den Quadraten)

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hält Israels Premierminister Benjamin Netanjahu diesen Gegenstand in die Höhe. Worum handelt es sich?

»Highway to Hell« von AC/DC

Annegret Kramp-Karrenbauer gibt ihren Posten als saarländische Ministerpräsidentin auf und wird erst Generalsekretärin, dann im Dezember Parteivorsitzende der CDU. Mit welchem Song brachte sie sich vor wichtigen Parlamentsdebatten in Saarbrücken in Stimmung, wie sie selbst in einem Interview erklärt?

Einer signierten Ausgabe von Trumps Buch »The Art of the Deal«, die dieser ihr vorher als Geschenk überreicht habe.

In verschiedenen Medien berichtet der US-Pornostar Stormy Daniels von einer Sex-Affäre mit Donald Trump in den Jahren 2006 und 2007. Sie erwähnt, dass sie Trump dabei einmal den Hintern versohlt habe. Womit?

Am 16. März betritt der neue bayerische Ministerpräsident Markus Söder zum ersten Mal sein neues Büro. Die Regale sind leergeräumt, auf dem Schreibtisch hat sein Amtsvorgänger Horst Seehofer ein einziges Buch hinterlassen. Welches?

Er stellt fest, dass in Damaskus Frauen ohne Kopftuch in Bars sitzen, was in Berlin-Neukölln »kaum vorstellbar« sei.

Er trifft sich mit einem hochrangigen Funktionär des Assad-Regimes, der 2011 mit Terroranschlägen in Europa drohte, falls der Westen sich in den Konflikt einmische.

Im März reisen Parlamentarier der AfD nach Damaskus, um sich ein Bild der Lage in Syrien nach acht Jahren Bürgerkrieg zu machen. Welche dieser Aussagen über den nordrhein-westfälischen AfD-Landtagsabgeordneten Christian Blex stimmen?

Er besucht ein Konzert von Noel Gallagher in der Max-Schmeling-Halle in Pankow. Puigdemont ist großer Oasis-Fan.

Er geht zum Public Viewing des Fußballspiels FC Barcelona gegen Real Madrid, zu dem der Berliner Barça-Fanclub in einen Hinterhof am Ostkreuz eingeladen hat.

Er trifft mehrere Kölner Stadträte der Grünen und der SPD in einer Kölsch-Kneipe in Wilmersdorf. Köln ist Partnerstadt von Barcelona.

Er hält eine kurze Rede auf einer Vernissage in einem Museum am Potsdamer Platz, bei der Bilder des katalanischen Künstlers Salvador Dalí gezeigt werden.

Ende März wird der katala­nische Separatistenführer Carles Puigdemont festgenommen. Vier Monate lang muss er in Deutschland bleiben, während ein Gericht über seinen Fall entscheidet. Er zeigt sich während dieser Zeit selten in der Öffentlichkeit. Bei welcher Gelegenheit macht er in Berlin eine Ausnahme?

Er fragt scherzhaft, in welches Land sein Freund Wladimir Putin zuerst einmarschieren solle.

Er macht die drei Länder für den Balkankrieg in den Neunziger­jahren verantwortlich – offenbar verwechselt er die baltischen Staaten (»the Baltics«) mit den Balkan-Ländern (»the Balkans«).

Man wirft ihr die Politisierung des Wettbewerbs vor, weil sie nach ihrem Sieg »Nächstes Mal in Jerusalem!« rief – Worte, die traditionell Juden am Ende des Pessach-Festes aussprechen.

Man wirft ihr »kulturelle Aneignung« vor, nachdem sie japanische Winkekatzen in ihre Bühnenshow integriert hat.

Die Beteiligung Saudi-Arabiens am Krieg im Jemen sei »offenbar übersehen« worden.

Im Koalitions­vertrag erklärt die schwarz-rote Bundesregierung, künftig keine Waffen mehr an Länder liefern zu wollen, die am Krieg im Jemen beteiligt sind. Im April wird trotzdem die Lieferung von schwerem Militärgerät nach Saudi-Arabien beschlossen. Mit welcher Begründung?

Er nennt die Demonstranten »unbedarfte Menschen«, die von »Lügenpropaganda in die Irre geführt wurden«.

Er sagt in einem Interview im Bayerischen Rundfunk, »dass ja jedes Zweitliga­spiel der Bundesliga mehr Leute interessiert«.

Im Mai protestieren rund 30 000 Menschen in München gegen das neue Polizei­aufgabengesetz. Wie reagiert Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister?

Das Behältnis, in dem mutmaßliche russische Geheimagenten das Nervengift Nowitschok nach Großbritannien schmuggelten, um damit ein Attentat zu verüben.

Dieses Bild ging im Mai um die Welt. Was ist darauf zu sehen?

... ehemals gehypte Krypto­währungen im Stil von Bitcoin, die 2018 stark an Wert verlieren.

... besonders potente Marihuana-Sorten, die nach der Legalisierung von Cannabis in Kanada innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren.

... Mitglieder der südkoreanischen Boyband Bangtan Boys, deren zwei Deutschlandkonzerte 2018 in neun Minuten ausverkauft waren.

... zentrale Orte der Uran-Anreicherung im Iran, an denen nach Donald Trumps Ausstieg aus dem Atomprogramm möglicherweise wieder an Atomwaffen gearbeitet wird.

Den bayerischen Kreuz-Erlass, laut dem in allen öffentlichen Dienststellen Kreuze aufgehängt werden sollen.

Die neue Datenschutzgrundverordnung, laut der ein zeitgenössisches Kunstwerk, das die E-Mail-Adressen zahlreicher Besucher an die Wände des Museums projiziert, entfernt werden müsste.

Eva Kraus, Museums­leiterin in Nürnberg, kündigt im Mai an, eine umstrittene Verordnung in ihrem Haus nicht umsetzen zu wollen. Welche?

Sie möchte in ein Gefängnis in Chemnitz verlegt werden.

Sie möchte die Filmrechte an ihrer Lebens­geschichte verkaufen.

Noch am Tag der Verhaftung

Am 18. Juni wird der Audi-Chef Rupert Stadler festgenommen – wegen seiner Rolle beim Diesel-Betrug. Nach wie vielen Tagen in Haft beschließt der VW-Aufsichtsrat das Ausscheiden Stadlers aus den Vorständen von VW und Audi?

Vor dem Turnier in Wimbledon besucht sie Westminster Abbey und zündet eine Kerze für Prinzessin Diana an.

Sie isst vor den French Open immer einen Crêpe an einer Bude vor dem Eiffelturm.

Angelique Kerber gewinnt als erste Deutsche seit Steffi Graf das Tennis­turnier in Wimbledon. Welches dieser Rituale hat sie vor bestimmten wichtigen Spielen?

Eine zerfledderte Ausgabe von Trumps Buch »The Art of the Deal«, die Kim eigenhändig mit Anmerkungen ver­sehen hat.

Im Juni findet in Singapur das historische Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Kim Jong-un statt. Was hat der nordkoreani­sche Diktator im Reisegepäck?

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst kommt auf der Raumstation ISS an. Was hat er dabei?

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst kommt auf der Raumstation ISS an. Was hat er dabei?

In Joachim Löws Suite raubt ein Quietschen und Knarren dem Bundestrainer den Schlaf.

In Matthias Ginters Zimmer fällt der Fernseher von der Wand.

In Mario Gomez’ Zimmer funktioniert die Klospülung nicht.

In Joshua Kimmichs Zimmer riecht es nach Küchenabfällen.

Ärger in Watutinki: Was für ein Defekt stört die deutsche Nationalelf in ihrem WM-Quartier?

Der frühere SPD-Vorsitzende Martin Schulz: »Manchmal wächst man auch an Niederlagen.«

Bum Goo Jong, südkoreanischer Botschafter in Berlin: »Ich möchte mich bei Ihnen, Frau Bundeskanz­lerin, und beim gesamten deutschen Volk aufrichtig für dieses Ergebnis entschuldigen.

Der katholische Erzbischof Heiner Koch: »Auch in schweren Stunden wie dieser wandeln wir alle im Lichte des Herrn.«

Historische Pleite: Am 27. Juni verliert Deutschland mit 0:2 gegen Südkorea und scheidet damit schon nach der Vorrunde aus der WM aus. Wer tröstet Angela Merkel am selben Abend auf einer Veranstaltung in Berlin?

»Halten Sie in der Hochzeitsnacht nach mir Ausschau.«

Im Sommer tanzt Wladimir Putin einen Walzer mit der österreichischen Außenministerin Karin Kneissl auf deren Hochzeit. Später erzählt sie, wie es dazu kam: Bei einer Veranstaltung habe sie dem russischen Präsidenten ihren Verlobten erstmals vorgestellt. Was habe Putin zum Bräutigam gesagt?

… der Börsenkurs von Nike vorbörslich um mehr als drei Prozent nachgibt, was einen Verlust von rund vier Milliarden Euro bedeutet.

Der Ex-Fußballer Diego Maradona, der einen Funktionärsposten in einem weißrussischen Verein antritt.

Der Ex-Fußballer Diego Maradona, der einen Funktionärsposten in einem weißrussischen Verein antritt.

18 Tage lang sitzen zwölf thailändische Jugendfußballer und ihr Trainer in einer Höhle im Norden von Thailand fest, bevor sie in einer aufwendigen Rettungsoperation befreit werden. Zwei Mitglieder der Mannschaft hatten allerdings großes Glück, sie waren nach dem Training nicht mit zur Höhle gekommen. Warum?

Der Schlüssel zum Präsidentenpalast, weswegen Staatsgäste kurzfristig in einer Turn­halle empfangen werden mussten.

Was wurde im September im westafrikanischen Land Liberia offiziell als vermisst gemeldet?

Sie geben ehrenamtlich Aufklärungsunterricht an US-Schulen, nachdem in vielen Bundesstaaten die Sexualkunde aus dem Biologie-Unterricht gestrichen wurde.

Sie koordinieren auf Staatsbesuchen die Begrüßungs-Etikette, also etwa die Dauer des Handschlags oder die Zahl der Wangenküsse – der Service wurde eingeführt, nachdem es bei Treffen zwischen Diplomaten der USA und Nord­koreas zu schweren Missverständnissen gekommen war.

Sie beraten Influencer und andere öffentliche Personen in der Frage, wie viel Privates sie in sozialen Medien preisgeben sollen.

2018 beginnt sich ein neues Berufsbild durchzusetzen: die »Intimacy coordinators«, auf Deutsch Intimitäts-Koordinatoren. Was tun diese Personen?

Bettina Wulff zeigt sich an dem Tag, als die VW-Abgastests mit Affen öffentlich wurden, mit einer Handtasche, auf der »Klappe zu, Affe tot« steht.

Melania Trump wird in einem Mantel mit der Aufschrift »I really don’t care. Do U?« (»Mir ist es wirklich egal, und dir?«) fotografiert – als sie in Texas Lager für Einwandererkinder besucht, die getrennt von ihren Eltern festgehalten werden.

Carsten Maschmeyer hat in der Fernsehsendung Die Höhle der Löwen ein T-Shirt mit dem Spruch »Money makes the world go round« an – am Tag, an dem der neue, alarmierende Armuts­bericht der Bundesregierung veröffentlicht wird.

Dieter Bohlen trägt ein Sweatshirt mit der Aufschrift »Be one with the ocean« (»Sei eins mit dem Ozean«) – in einer Videobotschaft über seinen ehemaligen Schützling Daniel Küblböck, der von einem Kreuzfahrtschiff sprang und seitdem als vermisst gilt.

»Highway to Hell« von AC/DC

Wie viele Quereinsteiger in den Schuldienst des Freistaates Sachsen haben einen ausländischen Schulabschluss?

Ist in Berlin die Kindersterblichkeit bei AusländerInnen aus islamischen Ländern höher als bei der Gesamtbevölkerung?

Wie hoch sind die Kosten für die Reinigung von Asylbewerberunterkünften in Sachsen-Anhalt, und wie bewertet die Landesregierung die Tatsache, dass »der durchschnittliche Deutsche selbst für die Reinigung seines Wohnsitzes sorgen muss«?

Wie entwickelt sich die »illegale Prostitution von weiblichen Ausländern« im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt; wie entwickeln sich die Infektionszahlen mit Tuberkulose und Krätzmilben im selben Landkreis; und gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Zahlen?

Wie viele ausländische Ärzte haben in Sachsen eine Zulassung (nach Nationalitäten aufgeschlüsselt)?

Wie viele Ausländer erhalten in Mecklenburg-Vorpommern Hartz IV?

Wie viele ausländische Autofahrer haben auf Autobahnen und Bundesstraßen in Thüringen Ordnungswidrigkeiten begangen?

Wie viele Sinti und Roma leben in Sachsen und wie viele davon sind arbeitslos?

Schleswig-Holstein, Bayern, Hessen – 2018 zieht die AfD in drei Landtage ein und ist seither in allen Länder­parlamenten und im Bundestag vertreten. Welche der folgenden neun Anfragen haben AfD-Fraktionen in den Parlamenten im Jahr 2018 tatsächlich gestellt?

Wladimir Putin, russischer Präsident. Er soll bei einem Besuch eines Krankenhauses in Nowosibirsk mit Kindern verschiedene Flaggen ausmalen und gestaltet die US-Flagge absichtlich so, dass sie an die russische erinnert.

Donald Trump, US-Präsident. Er malt beim Besuch eines Krankenhauses in Ohio gemeinsam mit Kindern US-Flaggen aus - und scheitert.

Banksy, Guerilla-Künstler. Er spendet das Blatt anonym an den US-Kriegsveteranenverband in New York.

Sophie Scholl, Widerstandskämpferin gegen die NS-Diktatur, in einem erst in diesem Jahr entdeckten Manuskript.

Georg Witschel, der deutsche Botschafter in Brasilien, über einen Wahlkampf­auftritt des rechts­extremen Politikers Jair Bolsonaro, der die Präsidentschaftswahl gewonnen hat.

Michelle Obama in ihrem Buch über die Angriffe von Donald Trump gegen ihren Ehemann Barack.

Annalena Baerbock, Parteivorsitzende der Grünen, über den »Trauermarsch« von AfD und Pegida in Chemnitz.

Olaf Ney, Schlagzeuger der linken Musikgruppe Feine Sahne Fischfilet, der sich 2018 in der »Zeit« von den früheren polizeifeindlichen Texten der Band distanziert.

Peter Scholze, 31, Professor an der Universität Bonn, der im August die Fields-Medaille bekommt, die weltweit größte Auszeichnung für Mathematiker.

In Genua stürzt im August eine Autobahn­brücke ein, 43 Menschen sterben. Wen machen italienische Politiker in den Stunden nach dem Einsturz für das Unglück verantwortlich?

Aufregung um Herzogin Meghan: Kurz nach der Hochzeit mit Prinz Harry tut sie etwas, was Royals sonst in der Öffentlichkeit vermeiden. Nämlich?

»Mit Seehofer und seinen Eskapaden haben wir uns die Pest an Bord geholt«

Am 18. September wird der Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen aus seinem Amt abberufen, soll dafür aber zum Staats­sekretär befördert werden. Was twittert Ralf Stegner, stellvertretender Vorsitzender der SPD?

Im September sitzt die argentinische Fußballnationalmannschaft auf ihrer Rückreise aus den USA stundenlang am Flughafen fest. Warum?

Sie versucht, eine Stinkbombe in den privaten Briefkasten des Sonderermittlers Robert Mueller zu werfen.

Sie ändert ihren Nach­namen in Jessica Bond.

Sie kündigt einen Film mit »peinlichen Enthüllungen« über ihren Vater an.

Er unterbricht die Pressekonferenz, weil ein Handy klingelt, das er lachend in die Kamara hält, mit der Information: »Mama ruft an.«

Weil er eine Wette mit dem Liverpool-Trainer Jürgen Klopp verloren hat, muss er den Text der Liverpooler Vereinshymne »You’ll Never Walk Alone« aufsagen.

Ein Staatssekretär schließt sich den Protesten an und wird von der Polizei aus dem Wald getragen.

Im Rahmen der Aktionstage »Wald bewegt!« überreicht die Ministerin als Gewinn für einen Fotowettbewerb einen Gutschein für ein Wochenende in einem Baumhaus bei Oldenburg.

Während im Hambacher Forst, wo der Energiekonzern RWE weitere Flächen roden will, die Baumhäuser von Demonstranten geräumt werden, erregt eine Aktion des Bundeslandwirtschaftsministeriums viel Kritik. Welche?

110, also rund drei pro Woche

36, also rund einen pro Woche

18, also rund einen alle zwei Wochen

9, also rund einen pro Monat

Die Zahl der Angriffe auf Asylbewerberheime in Deutschland hat sich im Vergleich zum Vorjahr stark verringert. Wie viele dieser zumeist rechtsradikal motivierten Straftaten zählt das Bundeskriminalamt trotzdem noch von Januar bis September?

Absturz eines Rad-Idols: Ein Video von Jan Ullrich taucht auf, in dem sich der Tour-de-France-Sieger von 1997 mit einem zweifelhaften Rekord brüstet – er habe binnen neun Stunden …

Er trinkt am Rednerpult auf Aufforderung des Publikums drei Gläser Schnaps der Marke »Kieler Sprotte« und verhaspelt sich danach häufig.

Es läuft gut für den Grünen-Parteichef Robert Habeck: Seine Partei feiert 2018 mehrere Wahlerfolge. Doch während einer Wahlkampfveranstaltung zur Kommunalwahl in Kiel macht Habeck etwas, was er später als »Scheißidee« bezeichnen wird. Was?

Nordkoreas Diktator Kim Jong-un ließ verbreiten, dass Thema sexuelle Gewalt »gäbe es in seinem Land nicht«.

Donald Trump, der ebenfalls für den Preis nominiert war, beschwert sich in einem Interview darüber, bei der Vergabe übergangen worden zu sein, so wie vor Jahren bei den Emmys.

Theresa May verwechselt Murad mit einer Anti-EU-Wahlkämpferin gleichen Namens und gratuliert ihr auf Twitter für ihren »wunderbaren Einsatz für den Brexit«.

»Die Liebe der Deutschen und der Türken zueinander ist so alt, dass sie niemals zerbrechen wird« – ein Zitat von Otto von Bismarck.

… ein Finalist im von der Volkshochschule Oggersheim ausgeschriebenen Wettbewerb »Jugendjahre des Kanzlers«, in dem Laien Porträts von Helmut Kohl einreichen sollten.

… ein verschollen geglaubtes Werk von Rembrandt, das von Unbekannten übermalt und jetzt nach aufwendiger Restaurierung in Amsterdam ausgestellt wurde.

Ehemaligen Deutschen in Großbritannien, die einen Antrag auf Wiedereinbürgerung in Deutschland gestellt haben – eine mögliche Folge des Brexit.

Erfolgreichen Hackerangriffen auf die Leitzentrale der Deutschen Bahn – einer der Hauptgründe für Züge in umgekehrter Wagenreihung.

Premierengäste während der Wagner-Festspiele in Bayreuth

Das Publikum einer kanadischen Fernsehshow, in der Kandidaten vor laufender Kamera lebende Eidechsen essen müssen

Zuhörerinnen in der Anhörung des US-Juristen Brett Kavanaugh, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wird

Was ist hier zu sehen?

»Ich war schon oft in Riad, ich habe dort niemanden verschwinden sehen.«

»Ein verschwundener Journalist ist natürlich schrecklich, aber wir wollen in Saudi-Arabien ja keine Zeitung gründen, sondern ein Kraftwerk bauen.«

Im Oktober wird der saudi-arabische Regimekritiker Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet. Viele Wirtschaftsbosse sagen daraufhin ihre Teilnahme an einer Investorenkonferenz in Riad ab. Wie äußert sich der Siemens-Chef Joe Kaeser?

Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler und neuer Wirtschaftsminister Bayerns, ist für seine markigen Sprüche bekannt. Mit welchem dieser Ausdrücke bezeichnete er was? a) »Eine Zwiebel, die Fleisch ansetzt« b) »Ein altes Schlachtross« c) »gesponsert und geschmiert« d) »Master of Desaster« (Klicken Sie auf die Antworten unten, um zwischen den Optionen zu wechseln - die ausgewählten Optionen sehen Sie in den Quadraten auf der linken Seite)

Mit dem Fingerabdruck des Daumens seines Assistenten Cassius Marcellus Cornelius Clay, der immer an seiner Seite ist

Per Gesichtserkennung – allerdings nicht mit seinem eigenen Gesicht, sondern mittels eines Fotos des verstorbenen Rappers Tupac Shakur

In New York beginnt der Prozess gegen Joaquín Guzman, genannt »El Chapo«. Zuvor beschwerte sich der frühere Drogenboss, der in einem Hochsicherheitsknast in Manhattan einsitzt, über seine Haftbedingungen. Was missfällt ihm besonders?

Auf einem Staatsbesuch fährt er den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi mit einer Limousine der russischen Marke »Aurus« über eine Formel-1-Strecke in Sotschi.

Bei Regierungsgesprächen in Polen trinkt Putin vor laufenden Kameras Wodka der Marke »Kremlin Award«.

Er streckt zur Begrüßung den Zeige- und Mittelfinger der linken Hand in die Höhe – dieses Victory-Zeichen gilt als westliches Symbol und ist in Nordkorea streng verboten.

Er streicht sich auffällig oft über den Bauch, was als Zeichen gewertet wird, seine Freundin könnte schwanger sein.

Er kommentiert die Verleihung auf der Bühne live in der Stimme seiner Figur Harry Hirsch.

Er spricht den Bundespräsidenten Steinmeier konsequent mit »Herr Steinbrück« an.

Er habe ihn nicht gesehen »weil ich dreieinhalb Stunden gar nicht aushalte in meinem Alter«.

Eklat in Brüssel: Der EU-Kommissar Pierre Moscovici lehnt den Haushaltsentwurf Italiens ab. Wie reagiert Angelo Ciocca, ein Politiker der fremdenfeindlichen Lega?

01/03

Im Oktober werden in den USA mehrere Briefbomben an Kritiker von Donald Trump verschickt. Dass die Bombe an John Brennan, den ehemaligen CIA-Chef und heutigen Kommentator des Fernsehsenders NBC, überhaupt ankam, ist über­raschend. Denn …

