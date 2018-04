Bitte stellen Sie sich jetzt für einen Moment knallende Sektkorken vor. Und Konfetti. Dazu jubelnde und sich in den Armen liegende Redakteure. Warum? Wir haben unseren Internetauftritt sz-magazin.de komplett überarbeitet, auch unsere mobile Website. Alle Texte, Kolumnen, Fotos aus dem SZ-Magazin finden Sie ab jetzt in einem neuen Design. Aber eben auch noch viel mehr als das. Wir bieten Ihnen zum Start neue Kolumnen, Reportagen und multimediale Geschichten. Alles, was Sie dazu wissen sollten, erfahren Sie hier.

Neue Kolumnen

Täglich erscheinen auf sz-magazin.de verschiedene Rubriken. Kennen Sie schon Die Wehenschreiberin, bei der die Hebamme Maja Böhler aus ihrem Alltag in einer Klinik berichtet? Oder unsere Sexkolumne Nackte Zahlen? Die Musikkolumne #7Tage7Songs? Hier finden Sie einen Überblick über alle Kolumnen. Ab sofort gibt es darüber hinaus drei neue wöchenliche Kolumnen, die wir Ihnen hier vorstellen dürfen:

Charlotte Roche Foto: Julia Sellmann Senior Editor - die Altenkolumne Illustration: Nishant Choksi Andrea Petkovic Foto: privat

Jetzt könnte es kurz wehtun – Charlotte Roche erklärt, wie das Leben sein sollte

Monogamie ist am Ende, Blumen stinken, und die Großstadt bringt uns alle um: Doch Charlotte Roche kennt den Ausweg. Die Bestsellerautorin meldet sich nach längerer Pause zurück und berichtet jede Woche auf sz-magazin.de, was das Leben wirklich besser macht. Zur Kolumne von Charlotte Roche

30-Love - auf Tour mit Andrea Petkovic

Sie ist vierzig Wochen im Jahr unterwegs, spielt Turnier um Turnier, zieht von Hotel zu Hotel. Um sich in der Fremde nicht allein zu fühlen und um nach Niederlagen abschalten zu können, beschäftigt sich die Tennisspielerin Andrea Petkovic mit Filmen. Was die mit ihrem Leben gemein haben, schreibt sie in der Kolumne 30-Love – Unterwegs mit Andrea Petkovic. Zur Kolumne von Andrea Petkovic

Senior Editor - die Omakolumne

Sie ist 78 und hat keine Lust kürzer ­zu treten. Doch warum sprechen so viele in ihrem Alter bloß über den nächsten Arzttermin? Warum trauen ihr junge Menschen so wenig zu? Und was hilft gegen die Einsamkeit nach dem Tod ihres Mannes? Jede Woche berichtet unsere Kolumnistin aus ihrem Leben – und erzählt von den großen und kleinen, den schönen und traurigen Momenten des Altwerdens. Zur Oma-Kolumne

Neue Autorenseiten Jeder unserer Autoren und Kolumnisten hat jetzt eine eigene Seite:

Probieren Sie es aus und klicken Sie auf die URLs unter den Bildern sz-magazin.de/larafritzsche sz-magazin.de/axelhacke sz-magazin.de/michaelahaas

11.681 Artikel online

Stöbern Sie sich durch alle SZ-Magazine seit dem Jahr 2005, indem Sie oben in der Navigation auf »Hefte« klicken. Darunter sind 570 Sagen-Sie-jetzt-nichts-Interviews, 650 Gewissensfragen, ungezählte Hotel- und Reisetipps – sowie berühmte Artikel wie unsere Tour-Reportage mit Rammstein, unser Angela-Merkel-Interview, bei dem Prominente die Fragen stellten oder unseren Versuch, 5 Schweine aus Massentierhaltung in ein natürliches Leben zu überführen.

Außerdem finden Sie auf unserer Startseite folgende Themen:

»Es ist Liebe, nur anders«

Unsere neue Serie erzählt vom Alltag einer sechsköpfigen Familie, in der drei Mitglieder Autisten sind, darunter der Vater. In acht Folgen beschreibt die Journalistin Ines Schipperges ein Familien­leben, das jederzeit aus der Bahn geraten kann, wennein Stuhl in der falschen Ecke steht. Zur ersten Folge der Serie

Ja oder nein

Wären Sie im Kanzleramt besser aufgehoben als Angela Merkel? Nehmen Sie Ihr Handy mit aufs Klo? Machen Sie mehr im Haushalt als Ihr Partner? Wir haben rund 150 Leser gebeten, über Alltagsfragen abzustimmen. Zur Video-Umfrage

Mein Roboter und ich

Bald sollen kleine Maschinen selbstständig Päckchen und Pizzen in deutschen Städten ausliefern. Erste Versuche laufen bereits, doch bis jetzt muss immer ein Mensch als Aufpasser neben dem Roboter her­laufen. Unsere Autorin hat das einige Wochen lang ausprobiert - zum Selbstversuch

Abonnenten haben übrigens noch mehr davon

Jeden Donnerstag ab 18 Uhr finden SZ-Plus-Abonnenten bereits alle Texte aus dem aktuellen ­SZ-Magazin online – mit vielen zusätzlichen Inhalten: Axel Hacke liest seine Kolumne vor, für das Kreuzworträtsel bieten wir eine Lösungshilfe. Jetzt vier Wochen lang testen: produkte.sueddeutsche.de/magazin