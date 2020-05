Titelbilder (aber ohne Bilder)

2015: Die Redaktion druckt eine Telefonnummer aufs Cover - und 2731 Leser rufen an. (Zum Heft) 2010: Der neue Konsverativismus. Das Logo des SZ-Magazins erscheint in Frakturschrift. (Zum Heft) 2015: Ordnung muss sein. Wir haben unser Logo alphabetisch geordnet. (Zum Heft)

Geschichten über die Liebe

Liebesgeschichten sind in den vergangenen 30 Jahren wirklich viele erschienen - schöne, traurige, inspirierende, lustige. Seit einigen Jahren gibt es auch jedes Jahr zum Valentinstag ein Liebesheft. Wer stöbern möchte, kann das hier in den gesmmelten Liebesgeschichten des SZ-Magazins tun. Drei Cover bleiben besonders in Erinnerung:

1997: Ernie und Bert als Symbol der Schwulenbewegung 2001: Auf der Streife hats gefunkt! Vielleicht eines der Lieblings-Cover der Redaktion. Eine harmlose Geschichte - aber eine Titelzeile, die heute noch alle zum Kichern bringt. Hihi (da, schon wieder!). 2015: Ein Liebesheft. Ein sehr stilles Bild, das trotzdem fast alles sagt, was man auf einem Cover über die Liebe sagen kann.

Tiere

1998: Christian Gottwalt interviewt den klügsten Papagei der Welt.

2002: Kerstin Greiner beschreibt die Resozialisierung der Käfighenne Henny.

2010: Gabriela Herpell fragt sich: Liebt mich mein Hund?

Selbstversuche

2003: Rainer Stadler rast die Streif herunter.

2008: Holger Gertz besucht das Oktoberfest. Vom ersten bis zum letzten Tag.

2017: Marc Baumann wird Comedian

Interviews

Sein Leben lang hat Peter Bogdanovich männliche Regisseure interviewt. Keine Schauspieler, keine Frauen. Für das SZ-Magazin machte er im Jahr 2002 eine Ausnahme: Sein Gespräch mit Lauren Bacall fand in ihrem New Yorker Apartment auf der Upper West Side von Manhattan statt:

Lehre, wem Lehre gebührt: Der Chefredakteur Jan Weiler trifft im Jahr 2002 Loriot zum großen Interview - und lässt sich in die Mechanismen des Humors einweisen:

Sven Michaelsen führt regelmäßig große Interviews für das SZ-Magazin. Für dieses Gespräch mit Heide Sommer wurde er mit dem Reporterpreis ausgezeichnet:

Reportagen