Pampuschky – Ukrainische Knoblauchbrötchen

Pampuschka bezeichnet ein üppiges Prachtweib und ist eines meiner Lieblingswörter – Pam-pusch-ka! Diese pampuschky serviert man traditionell zu rotem Borschtsch. In der Ukraine verwenden wir für das Würzöl getrockneten Knoblauch, also keine Sorge, wenn es an frischem fehlt.

Zubereitungszeit 90 Gesamtzeit 12 Schwierigkeit

Back-Rezepte

Zutaten für 8 Brötchen: Für 4 Personen 15 g frische Hefe oder 7 g Trockenhefe

1 TL Zucker

400 g Weizenmehl Type 550, plus Mehl zum Bestäuben

8 g feines Meersalz 3 EL Sonnenblumenöl, plus Öl zum Einfetten

20 g frischer oder getrockneter Knoblauch, zerstoßen

1⁄2 Bund Petersilie, fein gehackt

1 Enten- oder Hühnerei, verquirlt, zum Bestreichen

1. Am Vortag einen Vorteig ansetzen. Dazu die Hefe und den Zucker in 225 ml warmem Wasser auflösen (es sollte lauwarm sein, zu heißes Wasser tötet die Hefe ab!). 200 g Mehl zugeben und grob untermengen. Mit Frischhaltefolie zudecken und über Nacht in den Kühl­schrank stellen.

2. Am nächsten Morgen das restliche Mehl und das Salz unter den Vorteig mengen und alles auf der gut bemehlten Arbeitsfläche verkneten, bis der Teig geschmeidig ist und nicht mehr klebt.

3. Den Teig in acht Stücke teilen und zu Kugeln formen. Neben­ einander in eine eingeölte runde ofenfeste Form oder eine Back­form von 24 cm Durchmesser setzen und zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen, bis sie ihr Volumen verdoppelt haben. Beim Gehen verbinden sie sich zu einer Art Brötchenrad.

4. Inzwischen den Backofen auf 220 °C vorheizen. Für das Knoblauch­öl einfach den zerstoßenen Knoblauch mit dem Öl, einer kleinen Prise Salz und der Petersilie verrühren und kurz durchziehen lassen.

5. Sobald die pampuschky prall und startbereit aus­sehen, großzügig mit verquirltem Ei bestreichen und 20–25 Minuten backen, bis sich eine goldbraune, glän­zende Kruste gebildet hat. Herausnehmen, mit dem Knoblauchöl bestreichen und sofort servieren.