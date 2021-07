Salat mit Nektarinen und karamellisiertem Ziegenkäse

Politik

Wie in alten Zeiten

Als Angela Merkels politische Karriere begann, war der Kanzlerbungalow in Bonn das Zentrum der Macht in der BRD. Nun endet Merkels Amtszeit. Der Fotograf Andreas Mühe inszeniert an diesem sehr westdeutschen Ort den Abschied der ersten ostdeutschen Kanzlerin – mit einer Doppelgängerin, und doch sehr real.