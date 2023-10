Unsere Weiterfahrt verzögert sich auf unbestimmte Zeit

Das Rezept

»Zwiebel und Butter sind der Anfang allen Kochens«

Sie wird oft nachlässig behandelt im Küchenalltag, und ist doch so wichtig: die Zwiebel. Koch Thomas Ortler erklärt, was sie so einzigartig macht, wie er sie am liebsten verwendet und wie Profi-Köche mit den Tränen beim Schneiden umgehen.