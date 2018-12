4. Dezember: Kettenanhänger von Tamara Comolli

Es ist immer schön, sich mit Kostbarkeiten zu schmücken - weil man sich selbst damit wertschätzt und etwas Gutes tut. Wenn man mit einem Schmuckstück dann gleichzeitig noch etwas Gutes für andere tun kann, bekommt das Ganze schnell etwas Märchenhaftes. So wie dieser Perlmutt-Kettenanhänger »India Leaf« der Schmuckdesignerin Tamara Comolli, der sowohl an einer eleganten Kette als auch an einem Lederband getragen werden. 10 Prozent der Erlöse dieses beideseitig von Hand gravierten Schmuckstücks werden an das SOS Kinderdorf gespendet.

