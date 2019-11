Was gibt es Schöneres, als sich nach einem anstrengenden Tag in die Kissen eines bequemen Sofas fallen zu lassen! Damit bei Ihnen diesbezüglich keine Wünsche offen bleiben, verlosen wir gleich zu Beginn unseres Adventskalenders das Sofa »Baker«, einen schicken Anderthalbsitzer von Marie’s Corner im Farbton »Velvet Vasarely« (siehe oben). Seit über 25 Jahren stellt die belgische Firma hochwertige Polstermöbel her, bei denen das Design genauso wichtig ist wie handwerkliche Verarbeitungsqualität. So haben es die Sofas und Sessel von Marie's Corner schon in viele bedeutende Räume geschafft, zum Beispiel ins Hotel Waldorf Astoria in Berlin. Und nun vielleicht auch bald in Ihr Wohnzimmer!

Anmerkung: Dies ist die erste Verlosung aus unserem SZ-Magazin-Advetskalender, sie beginnt bereits am 28.11. um 17 Uhr und läuft bis zum 1. Dezember, 23.59 Uhr,