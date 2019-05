Wo wirkt Musik besser? Unter freiem Himmel oder in Konzerthallen? Schwere Entscheidung, also ersparen wir sie Ihnen: Wir verlosen eine Reise für zwei Personen vom 24. bis zum 26. Mai zu den Dresdner Musikfestspielen, samt Übernachtungen im 5-Sterne-Boutique-Hotel »Gewandhaus Dresden, Autograph Collection« in der Altstadt. Sie bekommen Karten für das David Orlowsky Trio am Abend des 25. Mai (Open Air) und für Anne-Sophie Mutter am Vormittag des 26. Mai (im Kulturpalast).



Mitmachen Sie sind mit max.mustermann@gmail.com angemeldet. Um mitzumachen, akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen und klicken auf den Button "Am Gewinnspiel teilnehmen". Hiermit erkläre ich mich mit den Teilnahmebedingungen und den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Teilnahmeschluss ist der . Mehrfachteilnahmen werden gelöscht. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Anmelden Am Gewinnspiel teilnehmen Mitmachen Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie sich bei sz.de anmelden oder registrieren. Klicken Sie dazu auf den Button "Anmelden". Anmelden Am Gewinnspiel teilnehmen Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen und den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Teilnahmeschluss ist der . Mehrfachteilnahmen werden gelöscht. Gratulation, Sie haben am Gewinnspiel teilgenommen. Mehrfachteilnahmen werden gelöscht. Der Gewinner wird nach Ende der Teilnahmefrist per Mail informiert. Etwas ist schief gegangen. Probieren Sie es später erneut. Fehler melden Dieses Gewinnspiel ist beendet. Die Gewinner werden per Mail informiert. Hier entlang zum aktuellen Gewinnspiel: Aktuelles Gewinnspiel