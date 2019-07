Reifenwechsel

Ergänzen Sie die folgende Wörterreihe: Tokio, Rio, London, Peking, Athen, Sydney, ___. Knifflig, oder? Was die Städte verbindet, haben Sie möglicherweise gemerkt: Olympische Sommerspiele. In fast genau einem Jahr ist die Eröffnungsfeier in Tokio, und weil der Reifenhersteller »Bridgestone« offizieller Partner der Spiele ist, verlosen wir als kleine Vorfreude auf den nächsten Sommer einen Satz »Turanza T005 Premium-Reifen« (für alle gängigen Autotypen), mit dem Sie vom Sprint bis zum Marathon sicher jede Distanz meistern. PS: Atlanta.