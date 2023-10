Blick in die Fünfziger

Die Filme des Regisseurs Wes Anderson sind witzig, weise, poetisch – und sehr bildstark. Das gilt auch für sein jüngstes Werk Asteroid City, das in einer grell überzeichneten Version der Fünfzigerjahre spielt. Digital ist der Film ab sofort erhältlich, als DVD ab 25. Oktober. Aus diesem Anlass verlosen wir diese Woche zwei Sonnenbrillen aus der Manufaktur MYKITA, deren Stil ebenfalls an die Fünfziger erinnert: »Esbo« im Farbton »C86 Zan­zibar/Mocca« und »Holm« in »C 99 Dark Brown«. Beide Modelle wurden in Berlin handgefertigt.