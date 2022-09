Ein Kindersitz für alle Fälle

Wenn Kleinkinder in Fahrtrichtung sitzend im Auto mitfahren, ist ihr Schutz kompliziert: Weil der Kopf im Vergleich zum Rest des Körpers relativ groß und schwer ist, die Muskulatur aber noch nicht gut ausgebildet, sind Frontalunfälle besonders gefährlich. Cybex hat in seinen Kindersitz »Anoris T i-Size« deshalb einen Airbag eingebaut, der das Kind im Fall der Fälle so abfängt, dass es die Sicherheitszone gar nicht verlässt. Diese Woche verlosen wir einen solchen Sitz in der Farbe Grau.