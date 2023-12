14. Dezember: Upcycling-Rucksack und Tasche

Am 19. Oktober 1971 fuhr die erste U-Bahn unter München hindurch. Der Zug, der sich damals in Bewegung setzte, gehörte zur MVG-Baureihe »A«, die sich in den folgenden Jahrzehnten als so stabil und langlebig erwies, dass bis heute Triebwagen dieses Typs im Münchner Untergrund im Einsatz sind. Trotzdem wurden in dieser langen Zeit natürlich auch Fahrzeuge umgebaut, ausgemustert oder anderweitig verwertet. Eine besonders schöne und stilvolle Idee zum Upcycling des alten U-Bahn-Mobilars hatte vor einigen Jahren die kleine Firma Kurzzug München, die aus dem charakteristischen blauen Kunstleder der alten U-Bahnsitze schickes Stadtgepäck herstellt. Das muss man sich mal vorstellen: Da trägt man eine Tasche herum, auf der man vielleicht vor zwanzig Jahren bereits gesessen hat! Alle Taschen und Gepäckstücke von Kurzzug München werden übrigens mit großem Aufwand von Hand gefertigt – wir verlosen heute den Rucksack »Freihänder« sowie die mit einem Schulterriemen versehene Umhängetasche »Stadtbegleiter«.