Der Wunsch, die Erde weit unter sich zu lassen, ist gerade nicht so abwegig. Da bietet sich der Nationalpark Hohe Tauern an. Sitzt man da oben auf der Terrasse der Warnsdorfer Hütte, sieht die Welt schon anders aus. Diese Woche verlosen wir gemeinsam mit dem Bergprojekt #Salewa3000 eine Übernachtung für zwei Per­sonen inklusive Halbpension in der Hütte sowie eine exklusive Besteigung eines Dreitausenders mit erfahrenem Bergführer – und dazu noch zwei Salewa-»Ortles Hybrid Tirolwool Responsive«-Jacken.