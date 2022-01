Bitte nicht stören

Vorgeknöpft - Die Modekolumne

Der Meister modelliert wieder

Kanye West stylt nun auch seine neue Freundin Julia Fox nach seinen Vorstellungen. Eine Sprache der Liebe, behauptet er. Aber was will uns dieser Double-Denim-Partnerlook sagen, der ausgerechnet an Justin Timberlake und Britney Spears erinnert?