22. Dezember: ein Sideboard

Bett, Kleiderschrank und Küchentisch sind die großen Drei im Möbelhaus. Das Sideboard dagegen führt ein Außenseiterdasein. Dabei kriegt eine Wohnung oder ein Haus gerade durch die kleinen, feinen Möbel seinen Charakter und Stil. Da, wo Inneneinrichtung vom Notwendigen übergeht ins Liebevolle. Und obendrein ist so ein Sideboard natürlich auch einfach praktisch. Wir verlosen heute das »Ankhara Sideboard« von made.com aus schwarz gebeizter Eiche und Rattan. Abstrakte, skulpturale Silhouetten in opulenten Materialien und Farben, kombiniert mit zeitlos elegantem Wiener Geflecht, wie der Hersteller schwärmt. Fehlen noch die nüchternen Maße: 77 Zentimeter hoch, 145 breit, 43 tief und 42 Kilogramm schwer. Haben Sie schon einen Platz in Gedanken freigeräumt?