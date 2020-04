Wo man sich als Gast nicht anstrengen muss

Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

Im Moment, wo alle zu Hause bleiben sollen, kann man sich kaum vorstellen, dass irgendjemand später wieder in ein Hotel fahren möchte, in dem man sich wie zu Hause fühlt. Aber wenn es doch einmal so weit ist, dann wartet das »Hotel Luis« in Regensburg.

Wer mit dem Auto anreist, parkt vor Wellblechgaragen, wie man sie etwa noch von Wohnsiedlungen der Fünfzigerjahre kennt. Vielleicht liegt es an diesem ersten Eindruck oder daran, dass das Hotel früher ein Gasthof war, aber das »Luis« scheint seinen Gästen direkt auf Augenhöhe zu begegnen, sogar fast demütig. Keine Überwältigungsarchitektur, kein Tamtam, im »Luis« muss man sich als Gast überhaupt nicht anstrengen, und das ist ja auch mal ganz schön.

Die Rezeptionistin malt uns schnell noch ihre liebsten Plätze und Lokale in Regensburg auf eine Karte, dann zeigt sie uns das Zimmer. Eine gemütliche Höhle mit dunkelroten Wänden, das Bett saubequem, das Bad hip gefliest, hier moderne Möbel, da Vintage. Die Kopfteile der Betten sind aus alten Holztüren.

Als wir am Abend keinen Platz im Restaurant ergattern, nehmen wir uns die Pizza von der »Trattoria Sorano« gegenüber, die ebenfalls zum Hotel gehört, einfach mit aufs Zimmer. In einem Boxspringbett liegen, Batman gucken und Pizza Bufala essen – das fühlt sich schon sehr nach einem perfekten Fernsehabend zu Hause an. Und der Tag, an dem man sich im Hotel nach diesem Gefühl sehnt, wird kommen.

Hotel Luis

Landshuter Str. 24

93047 Regensburg

Deutschland

Tel. 0941/567 49 38

DZ ab 88 Euro