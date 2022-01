Bald wieder Baldinger

Ich glaube, es wird wahnsinnig unterschätzt, wie gut kleine Städte trösten können. Eigentlich kann ich es viel genauer sagen: wie gut Bamberg trösten kann. Ich bin befangen, weil ich mehrere Monate lang dort gelebt habe, im Sommer Bier auf der Unteren Brücke mit Blick auf Klein-Venedig getrunken habe, im Winter mit Hefe-Zimtstangen vom »Kapuzinerbeck« die Regnitz entlangspaziert bin.

Aber falls auch bei Ihnen in den vergangenen Monaten alles zu viel war, kann ich nur raten: Fahren Sie bald in diese Stadt. Kaufen Sie am Markt Bamberger Hörnla (Kartoffeln) für zu Hause und in der Bäckerei Bamberger Hörnla (Croissants) für gleich. Hören Sie, wie weich harte Konsonanten klingen können. Steigen Sie hoch zum Kloster am Michaelsberg und schauen Sie sich die schiefen Dächer an.

Und schlafen Sie in den schiefen Wänden dieses Hotels: Das »Le Baldinger« ist so schön, wie ein Hotel nur sein kann, was auch daran liegt, dass es von jenen drei Menschen betrieben wird, die für die tolle Barszene in der Stadt mitverantwortlich sind (und die nebenan im dazugehörigen Restaurant »Frañko« köstliche fränkische Tapas servieren). Jedes Zimmer ist unterschiedlich eingerichtet, jedes Detail des Hauses ist denkmalgeschützt, alle Farben und Möbel sind schön, es ist ein einziges hübsches Glück.

Am Ende hoffe ich, dass es Ihnen so geht wie mir: Ich habe vor meinem Besuch in Bamberg viel gegrübelt, auf der Heimfahrt viel geträumt.

»Le Baldinger« – Boutique Hotel

Lange Straße 22

96047 Bamberg

Tel. 0951/96 43 60 87

DZ ab 124 Euro/Nacht inkl. Frühstück