Eine Hochzeit und viele Todesfälle

Hinweis: Die folgenden Texte könnten kleine Hinweise auf den Verlauf der bisherigen drei Folgen der 8. Staffel geben.

Wer postet hier? Lena Headey (hier mit Peter Dinklage)

GoT-Fans besser bekannt als: Cersei und Tyrion Lannister

Was verrät dieses Foto über ihren Serien-Tod? Cersei und ihr verhasster Bruder versöhnen sich völlig überraschend. Und wie es sich für Lannisters gehört, schlafen die Geschwister miteinander. Auf diesem Foto sehen wir sie mit ihren drei Kindern – wobei Tyrion bei einem der Kinder leichte Zweifel an seiner Vaterschaft hat.



Wer postet hier? John Bradley-West

GoT-Fans besser bekannt als: Samwell Tarly

Was verrät dieses Foto über seinen Serien-Tod? Will nach seinem tapferen Kampf gegen die White Walker endlich auch ein Krieger werden. Versucht das einzige Schloss zu erobern, dass man als knuddeliger Bücherwurm einnehmen könnte: das Dörnröschenschloss im Disneyland Paris. Scheitert beim Angriff bereits an Tick, Trick und Track.

Wer postet hier? Pilou Asbæk

GoT-Fans besser bekannt als: Euron Greyjoy

Was verrät dieses Foto über seinen Serien-Tod? Hat genug von Cersei und segelt in eine friedlichere Welt: nach Hogwarts. Dort begrüßt man ihn gerne im Unterricht »Verteidigung gegen die dunklen Künste« – als dunkle Künste.

Wer postet hier? Maisie Williams

GoT-Fans besser bekannt als: Arya Stark

Was verrät dieses Foto über ihren Serien-Tod? Der junge Mann neben ihr zeigt die typische Gesichtsmaskierung der »Unsullied«, der Eunuchen-Soldaten. Ein klarer Hinweis: Arya und die verbleibenden Eunuchen erobern den Eisernen Thron. Bei der anschließenden Siegesfeier mit den Unbefleckten bedauert Arya, dass nicht wenigstens ein lebenslustiger Dothraki die Kämpfe überlebt hat.

Wer postet hier? Hafþór Júlíus Björnsson

GoT-Fans besser bekannt als: »The Mountain« Gregor Clegane

Was verrät dieses Foto über seinen Serien-Tod? »Mein Stuhl!«, schreibt Björnsson, also Clegane, unter diesem Post. Wir lernen: Er zerschmettert in Staffel 8 die Drachen, seinen Bruder, Arya, Jon und schmeißt am Ende Cersei aus dem Fenster – und das alles in Schlappen.

Wer postet hier? Sophie Turner

GoT-Fans besser bekannt als: Sansa Stark

Was verrät dieses Foto über ihren Serien-Tod? Die aus Erfahrung sehr klug gewordene Sansa besteigt am Ende den Eisernen Thron – und hat dann echt die Schnauze voll von Winter, Gewalt und Tod. Sie verbringt den Rest ihrer Tage mit fröhlichen, leicht durchgeknallten Gartenpartys.

Wer postet hier? Jacob Anderson

GoT-Fans besser bekannt als: Grey Worm

Was verrät dieses Foto über seinen Serien-Tod? Valyrischer Stahl? Drachenglas? Grey Worm hat eine tödlichere Waffe entdeckt: den Chuck-Norris-Roundhouse-Kick.

Wer postet hier? Daniel Portman (mit Fell)

GoT-Fans besser bekannt als: Podrick Payn

Was verrät dieses Foto über seinen Serien-Tod? Stirbt als relativ unbedeutende Nebenrolle einen baldigen Tod. Wird aber wiedergeboren in zahllosen GoT-Remake-Mittelalterserien der BBC.

Wer postet hier? Gemma Whelan

GoT-Fans besser bekannt als: Yara Greyjoy

Was verrät dieses Foto über ihren Serien-Tod? Hat genug von ungehobelten, schmutzigen Männern und verlobt sich mit einem wahren Gentleman namens Jack. Stirbt kurz darauf an Langeweile.

Wer postet hier? Nikolaj Coster-Waldau

GoT-Fans besser bekannt als: Jaime Lannister

Was verrät dieses Foto über seinen Serien-Tod? Jaime hat genug vom entbehrungsreichen Leben bei den Starks und sehnt sich nach früherem Reichtum zurück. Hat dann eine bestechende Geschäftsidee: Verkauft die Reste der Mauer als Eiswürfel für Drinks. Firmenslogan: Summer is coming.

Wer postet hier? Kristofer Hivju

GoT-Fans bekannt als: Tormund Giantsbane

Was verrät dieses Foto über seinen Serien-Tod? Stirbt. Übertreibt es dann auf Instagram mit seinem Naturburschen-Look ein bisschen. Kriegt dafür eine sehr lukrative Hauptrolle in einem George-Lucas-Film angeboten. (Ps: R.I.P. Peter Mayhew)

Wer postet hier? Hannah Murray

GoT-Fans bekannt als: Gilly

Was verrät dieses Foto über ihren Serien-Tod? Kehrt mit den wenigen überlebenden Wildlingen zurück in den Norden jenseits der Mauer. Macht dort einen florierenden Schönheitssalon auf.

Wer postet hier? Joseph Dempsie

GoT-Fans besser bekannt als: Gendry

Was verrät dieses Foto über seinen Serien-Tod? Bildet als großer Fußballfan in der Schlacht gegen Cerceis Armee eine Viererkette. Wird dann wie alle englischen Abwehrmauern binnen kürzester Zeit überrannt.

Wer postet hier? Emilia Clark (mit Kit Harington)

GoT-Fans besser bekannt als: Daenerys Targaryen und Jon Snow

Was verrät dieses Foto über ihren Serien-Tod? Die beiden enden als altes schrulliges Ehepaar.