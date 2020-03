Tanz aus der Reihe

Als Kind träumte Denervaud vom Tanzen als Beruf. Ihr Studium am renommierten Laban Centre in London brach sie nach einer Knie­verletzung ab – auch, weil sie sich von den Choreografien ein­geengt fühlte. »Heute sehe ich mich nicht als Tänzerin. In meinen Bewegungen fühle ich mich viel freier«, sagt sie.