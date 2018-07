Kopfhörer-Zombies auf Langstreckenflug

Die Schriftstellerin J.K. Rowling hatte in ihren Harry-Potter-Romanen die schöne Idee, dass wütende Zauberer magische Briefe schreiben können, die den Empfänger anschreien, sich selber zerreißen und explodieren. Rowling nannte sie »Heuler«. Am Samstag wurden ziemlich viele Heuler verschickt, allerdings nur über Smartphones. Man hörte diese Tweets in seiner Timeline schreien und toben.

Geschrieben wurden sie von Urlaubern, die am Münchner Flughafen stundenlang festhingen. Man ahnte, wie ätzend es ist, im Hochsommer 12 Stunden lang in einer Warteschlange zu stehen, vielleicht noch mit Kindern und auf jeden Fall mit der Sorge um den Sommerurlaub.

Das Chaos hatte viele Verursacher, aber keinen Schuldigen. Eine Gepäckkontrolleurin sagte: »Wir haben nur darauf gewartet, dass so etwas passiert.« Der Druck sei zu hoch, die Zeit pro Reisendem zu knapp. 44 Millionen Menschen sind letztes Jahr von München aus in den Urlaub geflogen. Grob verglichen einmal ganz Spanien. Macht am Tag rund 120 000 Reisende. Am Samstag dürfte die Zahl noch höher gewesen sein, es war der Beginn der Sommerferien in Bayern. Dann wurde eine Frau nicht ausreichend kontrolliert und 30 000 Urlauber versanken im Chaos.

Wartezeiten von 30 Stunden und mehr: #Lufthansa Passagiere warten am Ticketschalter auf ihre Umbuchung. Die Wut ist riesig: „Never again Lufthansa“. Von LH-Mitarbeitern ist nichts zu sehen. #MUC #flughafenmünchen @br24 @tagesschau pic.twitter.com/U9BTb7q9bp — Eckhart Querner (@Eckhart_Querner) 29. Juli 2018

Wenn man sich die wütenden Tweets mit Abstand noch mal durchliest, fällt einem auf, wie selbstverständlich Flugreisen für uns geworden sind. Millionen Menschen wollen bequem, zügig und sicher samt Gepäck zum jeweiligen Flieger gelotst und pünktlich mit 800 Stundenkilometern um die Welt geflogen werden. Versorgt mit warmem Essen, neuesten Hollywoodfilmen und Weinkarte.

Fliegen ist so billig, dass es jeder macht. Ständig. Früher ist man schwitzend zwei Tagen mit dem VW-Käfer nach Italien oder Spanien gefahren. Das war anstrengend, aber der Kopf ist noch mitgekommen, weil man sah, wie aus Bayern mit jedem Kilometer mehr Österreich und Südtirol und Norditalien wurde. Heute fliegt man mit Kopfhörern und Nackenkissen ausgestattet im vollklimatisierten Flieger beschallt vom Bordprogramm mit 350 Serien und Filmen.

Das Abenteuer, das Reisen einmal war, der harte erkämpfte Zugang in neue Kulturen, ist heute aller Strapazen beraubt, aber damit auch seelenloser geworden. Wer nachts auf einem Langstreckenflug durch die abgedunkelten Gänge geht, sieht eine bildschirmblau beleuchtete Zombie-Armee in Comfy-Pants. Eben noch München, dann – zack – Dehli. Oder – zack – Kapstadt oder – zack – Dubai.

Worüber könnten Jack London oder Karl May heute noch in Reiseberichten schreiben? Ihre Bonusmeilen? Die beste Reiseliteratur waren immer Berichte über den Weg, nicht das Ziel. Die Abenteuer erlebt man beim Versuch, den einsamen Strand zu finden, nicht wenn man dort sein Handtuch hinlegt. Niemand hat mehr Erfurcht vor dem Reisen, niemand ist mehr aufgeregt, man inszeniert sich lieber als cosmopoliter Vielflieger, der jede Passkontrolle als Belästigung und Zeitverlust empfindet. Man reist nicht mehr im Wortursprung von »Aufbruch«, man beamt sich hin und her.

Fluggäste schlafen in einem ruhigen Gang auf dem Flughafen in München. Foto: dpa

Man selber ist ja auch so als Tourist, so abgeklärt und effizient. Natürlich fliegt man drei Stunden nach Portugal statt 22 Stunden mit dem Auto zu fahren. Aber wir sollten nicht vergessen, wie irre es ist, mal für eine Woche nach Thailand zum Baden zu fliegen. Wie irre komfortabel und irre umweltschädlich und irre unnatürlich man heute zwischen Zeitzonen und Kulturen hin- und herspringt.

Früher gehörte der Stau zum Sommerurlaub, zum Feriengefühl, nie ist das Meer schöner und erfrischender als nach 16 Stunden Autofahrt im Hochsommer. Vor 200 Jahren sind Könige noch mit der Kutsche drei Tage von Kiel nach Verona gefahren und unterwegs an Zahnschmerzen verstorben. Das war noch unangenehmer als der Samstag am Terminal 2 in München.