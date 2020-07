Warum auch Urlaub politisch ist

Es gibt im Kroatischen das Sprichwort »Tko pita, ne skit«, was so viel bedeutet wie »Wer fragt, gerät nicht auf Abwege«. Der Satz dient als Tipp in allen möglichen Lebenslagen, ist aber eigentlich eine Reim gewordene Lebensphilosophie: Lieber einmal zugeben, dass man keine Ahnung hat, als den Rest des Lebens ahnungslos zu bleiben. Gut möglich, dass Manuel Neuer diesen Spruch schon mal gehört hat. Denn er hat kroatische Freunde, mag das Land und fährt seit Jahren zum Urlauben an die dalmatinische Adriaküste.

Ist ja auch schön da. Viel Sonne, hinter einem die Ausläufer des Dinarischen Gebirges, vor einem kristallklares Meer. Wie entspannt es sich anfühlt, dort in einer Strandbar zu sitzen, um einen herum lauter Einheimische, man isst und trinkt. Jemand holt ein Akkordeon hevor oder eine Gitarre und dann singen alle zusammen über die Liebe, die Schönheit der Heimat, manchmal auch über die Liebe zur schönen Heimat. So oder so ähnlich wird es in Dubrovnik gewesen sein, wo Manuel Neuer am Wochenende Arm in Arm mit Kroaten das Lied »Lijepa li si« sang. Ein Video davon wurde vielfach im Internet geteilt, meistens mit der Frage, ob Neuer eigentlich wusste, wobei er da mitmachte – nämlich bei einem Song der kroatischen Band Thompson.

Deren Sänger Marko Perkovic gilt als Nationalist und Fan des faschistischen Ustascha-Regimes, das im Zweiten Weltkrieg in Kroatien herrschte. Und dann beschwört auch noch ausgerechnet dieses »Lijepa li si« – zu deutsch »Wie schön du bist« – eine Heimat, die das Nachbarland Bosnien-Herzegowina einverleibt, einen unabhängigen und souveränen Staat. Viele Kroaten verweigern sich wegen solcher Botschaft Thompsons Musik. Andere wiederum bejubeln die Band dafür, dass sie ein Großkroatien herbeifantasiert, das sich Nationalisten und Rechtsextremisten seit dem 19. Jahrhundert erträumen.

Im Video wirkt Manuel Neuer ziemlich textsicher. Ein deutscher Nationaltorhüter, der wissentlich bei sowas mitgrölt, wäre eine ziemliche Katastrophe. Aber auch wenn Neuer nichts über Thompsons faschistische Großkroatien-Fantasien wusste, hätte er sich entlarvt – als ein 32-jähriger Mann, der seit Jahren immer wieder in ein Land fährt, für dessen Kultur und Geschichte er sich zu wenig interessiert. Wollte man Manuel Neuer etwas zugute halten, könnte man einwenden, dass er nicht der Einzige ist, der sich so verhält. Die Welt ist voll von Touristen, die blind oder gleichgültig sind für die Geschichte jener Länder, die sie besuchen.

In der Karibik lassen sich Urlauberinnen Braids flechten, weil viele Frauen die Flechtfrisur dort tragen. Nur: Für diese Schwarzen Frauen sind Braids nicht nur eine schicke und praktische Flechtfrisur. Sie dienen als Erinnerung an die Sklaverei, unter anderem daran, dass Schwarze Sklavinnen oft gezwungen waren, ihr Haar wegzubinden und zu zähmen, damit ihnen die als ungepflegt geltende Naturkrause nicht geschoren wurde. Genauso versteht der Kambodscha-Besucher mit dem »I survived Cambodia«-T-Shirt nicht, dass dieser Spruch nicht in eine lustige Reihe mit »I survived Oktoberfest« und »I survived Las Vegas« passt. In Kambodscha ermordeten die Roten Khmer zwischen 1975 und 1979 geschätzt mehr als zwei Millionen Menschen. Für die Angehörigen ist so ein Spruch keine Ohrfeige. Er ist ein Faustschlag in die Magengrube.

Das in solchen Situationen gerne bemühte Argument »Die Leute können doch was sagen«, lässt man am besten stecken. Oder würden Sie offen einen Menschen kritisieren, den ihr Land braucht, weil es ohne die Touristen in jene Armut zurückrutschen würde, aus der es sich sowieso nur ein bisschen herausgearbeitet hat?

Es ist kein Zufall, dass man kulturelle Fehlgriffe von Touristen oft in Gegenden der Welt beobachtet, die weniger wohlhabend sind und in denen vor noch nicht allzu langer Zeit Krieg und Gewalt herrschten. Der Tropenhelm, den man in Namibia für die Safari kauft, weil das irgendwie chic wirkt. Die Buddhastatue, die man aus Kambodscha mitbringt, damit sie ein bisschen Flair in die heimische Wellness-Oase bringt. Bindis und Saris, mit denen man durch Indien spaziert.

Dass viele Menschen die Bedeutung dieser und vieler anderer Symbole nicht interessiert, ist ein Problem. Noch bitterer wird es, wenn man sie darauf hinweist und als Antwort kommt: Ich hab’s halt nicht gewusst. / Ist doch nicht so schlimm. / Das sollte ein Zeichen von Wertschätzung für die andere Kultur sein.

Wer nicht weiß, welche Bedeutung Symbole, Riten und Traditionen haben, verletzt schneller als er ahnt. Und das nur fürs eigene Wohlbefinden, um sich im Urlaub locker unter die Leute zu mischen und ein bisschen auf einheimisch zu machen. In der Wissenschaft nennt man ein solches Verhalten kulturelle Aneignung. Vereinfacht könnte man sagen: Jemand übernimmt eine kulturelle Praxis, die nicht seine eigene ist, und reißt sie bewusst oder unbewusst aus ihrem Kontext.

Auch ein Lied kann man sich kulturell aneignen, wenn man es oft gehört hat und den Text beherrscht, wenn Menschen in dem Land, in dem man zu Gast ist, es immer wieder singen und wenn es dann auch noch so eingängig ist wie »Lijepa li si«. Man riskiert dann aber, genau jene Diskussion auszulösen, die jetzt entstanden ist. Von seinem Management heißt es, Manuel Neuer spreche gar kein Kroatisch, was wohl heißen soll: Andere haben den Armen da in etwas hineingezogen, er kann nichts dafür. Kann er aber doch, denn auch die Entscheidung, es nicht so genau wissen zu wollen, ist eine Entscheidung, für die man Verantwortung trägt.

Man kann aus Neuers Auftritt noch etwas anderes lernen, nämlich, dass man wie immer im Leben auch als Tourist die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen. In Neuers Fall wären diese Fragen ziemlich naheliegend gewesen: Worum geht es in dem Lied, das so oft im Radio, bei Hochzeiten und bei jedem Auftritt der Nationalmannschaft gespielt wird? Und wer singt das eigentlich?

Die Antworten auf solche Fragen ziehen oft noch mehr Fragen nach sich, weil die Antworten kompliziert sind. Und jetzt, wo man einfach nur eine gute Zeit in einer netten Umgebung haben will, soll man sich auch noch mit Geschichte und Nationalismus und Krieg beschäftigen. Oder andernorts mit Rassismus und Unterdrückung und Versklavung von Menschen. Nee, dann lieber gar nicht erst fragen, denkt man. Hat ja sowieso nichts mit einem selbst zu tun.



Aber das hat es doch, erst recht, wenn man weiß ist und/oder aus einem wohlhabenden Land in ein anderes Land reist, in dem die meisten Menschen weniger privilegiert sind als man selbst. Denn viele der Verstrickungen, mit denen solche Länder bis heute zu kämpfen haben, folgen aus der Dominanz, die Staaten wie Deutschland, England, die USA, aber auch China und ein paar andere Nationen seit Jahrzehnten, oft sogar seit Jahrhunderten innehaben. Eine Dominanz, die es ihnen erlaubte, Kriege zu beginnen, Länder zu unterwerfen und sie einfach wieder zurückzulassen, wenn man sich geholt hatte, was man wollte. Die Jugoslawien-Kriege zum Beispiel hätte es in der bekannten Form ohne den Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich nicht gegeben. Das kann man zum Beispiel in der sehr empfehlenswerten »Geschichte Jugoslawiens« von Marie-Janine Calic nachlesen.



Nicht nur Reiseführer, auch Geschichtsbücher existieren für jedes Land, meistens findet man sie schneller als eine passende Unterkunft, vorausgesetzt, man will mehr über das Urlaubsziel wissen als: schönster Strand, bestes Restaurant, Sightseeing-Musts. Vorausgesetzt also, man reduziert das Reiseziel Land nicht auf die Kulisse, mit der es beworben wird. Das ist viel verlangt, schon klar, erst recht, wenn man diese Art Denken nicht gewohnt ist, weil man es nie gelernt hat.

Man kann sich dümmer stellen als man ist. Man kann es aber auch anders machen, besser, indem man sich bei der nächsten Fahrt ins Ausland in die Kultur und Geschichte des Reiseziels einliest. Und indem man sich entschuldigt, wenn man aus Unwissenheit und Desinteresse (oder aus beidem) einen Fehler begangen hat.