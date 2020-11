Heiliges Gebäck

»Ein traditionelles Dessert für die Weihnachtsfeiertage. Das Rezept dafür ist sehr alt und wurde meiner Mutter von einem Mönch geschenkt. Er hatte es mit Feder auf Pergament geschrieben. Ich habe es noch.«

Weihnachtskuchen

Für 8 Personen

Zutaten: Für 4 Personen 50 g Sultaninen

2 EL Orangenlikör (Grand Marnier)

200 g Butter

150 g Zucker

4 Eier

5 g Anis-Samen

1 Orange

1 Zitrone

100 g Walnüsse

Vanille-Torrone-Sauce

150 ml Milch

100 g Sahne

15 Kaffeebohnen

Schale von 1/2 Orange

Schale von 1/2 Zitrone 1/2 Stange Vanille

300 g Mehl

15 g Backpulver

2 Äpfel

2 TL gemahlener Zimt

60 g Orangeat und Zitronat

2 EL brauner Rohrzucker

70 g geriebene Haselnüsse





1/2 Stange Zimt

1/2 Vanilleschote

100 g Torrone (weißer Nougat)

5 Eigelb

80 g Zucker

Zubereitungszeit: 1 Stunde

Sultaninen mit dem Likör in kleiner Schüssel 40 Minuten ziehen lassen. Butter mit Zucker schaumig rühren, Eier einzeln zugeben und gut unterrühren. Anis-Samen, abgeriebene Schalen der Zitrone und der Orange, Vanillemark, das mit dem Backpulver vermischte Mehl sowie die eingeweichten Sultaninen hinzufügen und alles zu einem glatten Teig verrühren. 15 Minuten an einem kühlen Ort stehenlassen.

In der Zwischenzeit Äpfel putzen, in kleine Würfel schneiden, mit Zimt, Orangeat und Zitronat, Rohrzucker, gehackten Walnüssen, geriebenen Haselnüssen und dem Saft der Zitrone und Orange vermengen. Nun den Kuchenteig in eine gebutterte und bemehlte Form füllen, die Apfelmischung darauf verteilen. Im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad 30 Minuten backen.

Milch und Sahne mit den Kaffeebohnen, der Orangen- und Zitronenschale, der Zimtstange, der Vanilleschote und dem in Stücke geschnittenen Torrone 5 Minuten bei schwacher Hitze köcheln. Vom Herd nehmen. In einer Schüssel Eigelb mit Zucker zu einer cremigen Masse verrühren. Die Milchmischung dazugießen und mit einem Holzlöffel 3 Minuten lang ununterbrochen mischen. Bei milder Hitze wieder auf den Herd stellen (nicht kochen lassen) und 5 Minuten mit einem Schneebesen beständig weiterrühren. Topf in einen Behälter mit Eiswasser geben, damit die Sauce nicht weiterköchelt. Abseihen und kalt zum warmen Kuchen servieren.