17. Dezember: Espresso- und Kaffeemaschine

Die Aussagekraft von Internetbewertungen erkennt man ganz gut daran, dass es bei jedem Produkt jemanden gibt, der ihm 5 Sterne verleiht und dazu schreibt, dass es sich hierbei um die beste Erfindung der Menschheit noch vor Penicillin oder dem Rad handelt. Und zugleich jemand anders in seiner 0-Sterne-Bewertung schreit, dass dieses Produkt mindestens Totalschrott und lebensgefährlich ist. Darum sollte man bei seinen Kaufentscheidungen auch andere Kriterien als Online-Sterne einfließen lassen, zum Beispiel: Tradition. Die Kaffeemaschine »X1« von Illy gibt es seit 1995, weil Luca Trazzi, der Schöpfer des ikonischen Originalmodells, damals ziemlich viel richtig gemacht hat. Wir verlosen die Jubiläumsausgabe, die der Designer Trazzi zeitgemäß verfeinert hat. Mit der »X1 Anniversary« lässt sich Espresso ebenso zubereiten wie Filterkaffee, dafür legt man einfach die entsprechende Iperespresso-Kapsel in den Siebträger ein. Wer Cappuccino mag, schäumt dazu per Dampfdüse noch Milch auf.