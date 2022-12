7. Dezember: Pouch von Montblanc

Ob Lippenstift, Haustürschlüssel oder edles Schreibgerät: Kleinkram verschwindet gerne in den Untiefen von große Shoppern oder Handtaschen. Wiederfinden lässt es sich meist nur durch intensives Durchwühlen derselben. Abhilfe bringen kleine Etuis oder Pouches (Englisch für Beutel), wie dieses schicke Exemplar von Montblanc, das sich hinter dem heutigen Türchen unseres Adventskalender verbirgt.



So wertig wie der gleichnamige Gipfel hoch, wird das »Meisterstück« aus Rindsleder und in limitierter Edition gefertigt. Das Motiv zeigt einen wagemutigen Skispringer mit dem bekannten Füllfederhalter auf dem Rücken. Im Hintergrund ist der schneebedeckte Mont Blanc, der höchste Berg der Alpen, zu sehen. Zum in die Tasche stecken ist dieses Accessoire eigentlich viel zu schade und lässt sich daher auch einfach in der Hand oder unter dem Arm tragen.