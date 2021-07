Fast so gut wie Beamen

Getränkemarkt

Achterbahnfahrt für die Zunge

Es gibt Orte, da trinkt man alles, was einem angeboten wird. Und man isst auch alles, was einem hingestellt wird. Das »Noma« in Kopenhagen ist so ein Ort. Unsere Autorin wurde dort mal von einem Grünen Tee mit Apfelschnaps überrascht.