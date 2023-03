Alles neu macht der Frühling

Im Frühling, wenn alles grünt und sprießt, erwacht in vielen Menschen der Wunsch nach Veränderung. Als schnelle Lösung bieten sich schöne neue Kleider an. Wir verlosen deshalb diese Woche ein Damen-Outfit aus der Frühlingskollektion von Marc O’Polo, die das Saisonthema der Marke »Garden of Sweden« spiegelt. Der Look macht Lust auf den Sommer, ist in den üblichen Größen erhältlich und umfasst ein Kleid und eine Jacke aus Bio-Baumwolle, Schuhe aus LWG-zertifiziertem Leder sowie die passende Tasche.