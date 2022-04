Modern, bunt und luxuriös

Luxushotels sind oft alte Häuser, die von ihrer Geschichte leicht etwas belastet werden können. Ganz anders ist es bei »The Leo Grand«, einer Neueröffnung in Wien. In dem Haus unweit des Stephansdoms versucht man, Luxus überraschend bunt und zeitgemäß zu interpretieren. Was das genau bedeutet, können Sie vielleicht schon bald selbst herausfinden. Diese Woche verlosen wir nämlich drei Nächte für zwei Personen im »The Leo Grand«, inklusive Frühstück und Anfahrtspauschale.