Planungssicherheit

Haben Sie das vergangene Jahr genutzt, um im Haushalt auszusortieren? Falls Sie dabei den Entschluss gefasst haben, dass alles, was jetzt neu in die Wohnung kommt, ewig halten muss, sollten Sie an diesem Gewinnspiel teilnehmen: Gemeinsam mit dem Schweizer Taschenlabel FREITAG verlosen wir auf sz-magazin.de/gewinnen diese Woche ein aufblasbares »F733 ZIPPELIN«-Reisetaschen-Unikat aus recycelter und robuster Lkw-Plane.