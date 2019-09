Eine Reise, bei der die Korken knallen

Sie möchten mal wieder die Sektkorken knallen lassen? Kein Problem: Wir verlosen ein Food-Pairing-Seminar für zwei Personen in der Sektmanufaktur von Menger-Krug in Wiesbaden. Dort erleben Sie traditionelle Sekthandwerkskunst wie das Degorgement, bei dem die Hefe mit sechs Bar Druck aus der Flasche schießt. Und es geht noch weiter: Sie verkosten den Manufaktursekt in seiner reinsten Form – ohne Dosage. Sie übernachten im 5-Sterne-Superior-Grandhotel »Nassauer Hof«, seit 1813 eines der besten Hotels in Deutschland, und erhalten obendrein einen Karton Menger-Krug Pinot Brut 0,75l geschenkt.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss: 26. September 2019, 17 Uhr. Mitarbeiter der beteiligten Firmen dürfen nicht mitmachen. Rechtsweg sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen.