Wenn man nicht mit dem Lift den Berg hochfahren möchte (weil man Menschenansammlungen meiden will oder einfach die sportliche Herausforderung sucht), dann muss man eben selbst hochlaufen. Das Runterfahren fühlt sich dann auch mindestens doppelt so gut an! Damit Aufstieg und Abfahrt möglichst reibungslos funktionieren, verlosen wir heute den Skitourenschuh Racial Pro sowie den Rucksack Radical von Dynafit, der bei nur 640 Gramm Gewicht 28 Liter fasst. Auf sämtliche Skitourenschuhe gibt Dynafit seit diesem Winter lebenslange Garantie.