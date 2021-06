Fernweh nach Frankreich

Liebe und Partnerschaft

»Jeder fürchtet sich vor einem negativen Urteil der Freunde«

Die neue Beziehung läuft wunderbar, jetzt will man auch im Freundeskreis des Partners einen guten Eindruck hinterlassen. Tatsächlich sei dieses Zusammentreffen ein wichtiger erster Realitätscheck, sagt der Paartherapeut Eric Hegmann. Was sollte man also beherzigen?