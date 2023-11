Wenn Kristin Scott Thomas in einem Kinofilm mitspielt, kann man recht bedenkenlos reingehen. Das spricht schon mal für Reif für die Insel, außerdem: die griechischen Inseln als Setting, die Großthemen Freundschaft und Altern – und das Ganze mit Humor. Wir verlosen zum Kinostart (30. November) ebenfalls eine Inselreise: zwei Nächte in einer Suite im »Landhaus Stricker« auf Sylt inklusive Frühstück, einem Abendessen sowie Anreise per Zug.