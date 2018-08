Sie hören nur Heavy Metal, Rap oder Musicals? Wir machen Sie zu Klassikfans: Diese Woche verlosen wir zwei Karten der besten Kategorie in der Elbphilharmonie in Hamburg, plus zwei Übernachtungen im Fünf-Sterne-Hotel »Louis C. Jacob«, plus Drei-Gänge-Elphi-Menü im »Carls«, plus Rückfahrt mit hoteleigener Barkasse »MS Jacob« bei Käse und Rotwein, plus Fackel-Spaziergang vom Anleger Teufelsbrück zum Hotel. Lust auf Klassik bekommen? Dachten wir uns.



Teilnahmeschluss ist der 8. August 2018. Mitarbeiter der beteiligten Firmen dürfen nicht mitmachen. Der Rechts­weg sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen.

Mitmachen Sie sind mit max.mustermann@gmail.com angemeldet. Um mitzumachen, akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen und klicken auf den Button "Am Gewinnspiel teilnehmen". Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen und den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Teilnahmeschluss ist der . Mehrfachteilnahmen werden gelöscht. Anmelden Am Gewinnspiel teilnehmen Mitmachen Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie sich bei sz.de anmelden oder registrieren. Klicken Sie dazu auf den Button "Anmelden". Anmelden Am Gewinnspiel teilnehmen Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen und den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Teilnahmeschluss ist der . Mehrfachteilnahmen werden gelöscht. Gratulation, Sie haben am Gewinnspiel teilgenommen. Mehrfachteilnahmen werden gelöscht. Der Gewinner wird nach Ende der Teilnahmefrist per Mail informiert. Etwas ist schief gegangen. Probieren Sie es später erneut. Fehler melden Dieses Gewinnspiel ist beendet. Die Gewinner werden per Mail informiert. Hier entlang zum aktuellen Gewinnspiel: Aktuelles Gewinnspiel