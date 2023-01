Königliche Auszeit

Liebe und Partnerschaft

»Die Haarlänge, Brustgröße und das Gewicht stehen im Vordergrund«

Wenn jemand bei Tinder, Bumble und Co nach Liebe sucht, bestimmen Programmierer mit, wen er sieht – und damit auch, in wen er sich verliebt. Die Schweizer Soziologin Jessica Pidoux forscht zu Algorithmen. Warum machen sie die Partnersuche so schwer? Und wie kann man die Programme austricksen?