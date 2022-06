Das perfekte Hörgerät

Als der Geschichtslehrer Antoine einen Feueralarm überhört, muss er sich eingestehen, dass er fast taub ist. Die neuen Hörgeräte machen sein Leben dann aber auch nicht unbedingt leichter, da er nun vieles mitbekommt, was er vorher verpasst hat. Zum Kinostart der charmanten französischen Komödie Schmetterlinge im Ohr am 16. Juni verlosen wir in dieser Woche eine Hörhilfe der ganz anderen Art: den hochwertigen Kopfhörer »Beoplay HX« von Bang & Olufsen in der Farbe »Dark Maroon«.