Der kocht (fast) von allein

Leben und Gesellschaft

»Das will ich noch mal sagen: Ihr seid alle adressiert!«

Vor einem Jahr outeten sich 185 Schauspieler*innen im SZ-Magazin als homosexuell, bisexuell, trans*, inter, queer, nicht-binär. Was hat sich seit "Actout" getan? Im Interview sprechen vier Beteiligte über Reaktionen, Identitätspolitik, neue Situationen an Sets - und die Frage, was sich noch ändern sollte.