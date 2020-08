Blumenbeete und Barock-Kirchen

Ferien auf dem Bauernhof, als Landkind hat sich diese Urlaubsart für mich lange nicht erschlossen. Katzen streicheln, Ponyreiten, auf Strohballen klettern, so sah meine Kindheit aus, und um Ferien in der ­eigenen Kindheit machen zu wollen, muss ich vielleicht noch ein bisschen älter werden. Zudem richten sich viele Ferienbauernhöfe an Familien, und die haben so einen Aufenthalt manchmal dringend nötig: Als der Großstadtsohn von Verwandten zum ersten Mal in meiner Heimat war, rief er beim Anblick einer Kuh: »Schau mal, Papa, hier gibt’s Pandas!«

Mittlerweile habe ich meine Meinung über Bauernhofurlaube geändert. Die Familie Fuhrmann im Dörfchen Neualbenreuth, Oberpfalz, hat das klug angestellt. Ihr »Heindlhof« bietet ästhetisch alles, was man sich von einem bayerischen Bauernhof wünscht: eine große alte Holzscheune, in der man auch feiern kann, duftende Blumenbeete­ und drum herum Wald, Feld, Wiese und kleine Barock-Kirchen. Dafür gehört alles, was auf einem Hof Mist und Arbeit macht, der Vergangenheit an. Der Stall wurde zum Spa mit Sauna und Dampfbad umgebaut, der Heu­boden zu drei riesigen Ferienwohnungen, im Bauerngarten ist nun ein Pool.

Nur wenige Kilometer weiter, hinter der tschechischen Grenze, liegen die Heilbäder Karlsbad und Marienbad, dort fahren oft ältere Paare hin – so ­kamen die Fuhrmanns auf die Idee mit dem Spa-Urlaub für Pärchen auf dem Bauernhof. Das funktioniert auch für Jüngere gut. Nur Pandas sucht man hier vergeblich.

»Der Heindlhof«

Poxdorf 4

95698 Neualbenreuth

Tel. 09638/706

DZ ab 104 Euro inkl. Frühstück