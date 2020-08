Womöglich verkläre ich unseren Aufenthalt ein wenig. War unser Trip nach Barcelona doch der erste Erwachsenenurlaub seit Ewigkeiten. Keine Kinder, diese Unabhängigkeit – das schwingt mit, wenn ich müden Eltern rate: »Ihr müsst nach Barcelona, ins ›Brummell‹!« Dieses Hotel vereint Industrieromantik mit sri-lankischen Einflüssen und wirkt dadurch auf so warme Weise cool wie der Rest der Stadt. Natürlich pflegt so ein lässiges Haus eine Playlist bei Spotify, die mich gedanklich immer wieder zurück in den Urlaub beamt: Ich sitze am Pool auf der Dachterrasse, die Beine baumeln im eiskalten Wasser, der Blick schweift zu den benachbarten Balkonen. Jederzeit könnte sich da eine Szene à la Almodóvar abspielen. Oder zumindest jemand die Wäsche aufhängen.

Das »Brummell« liegt versteckt im ehemaligen Arbeiterviertel Poble Sec, am Fuß des Montjuïc. Tagsüber spazieren hier Großeltern mit ihren Enkeln zum Botanischen Garten, nachts steuert normalerweise die Jugend die Tapas-Bars in der Carrer de Blai an. Zum »Brummell«-Gefühl trägt auch die Umsorgung bei: Wollen Sie mit Einheimischen Yoga machen oder an der Strandpromenade die beste schwarze Paella Ihres Lebens essen? Ein Anruf genügt! Man sollte die Empfehlungen der Rezeptionistinnen beherzigen und sich von ihnen wie an Fäden durch Barcelona ziehen lassen. Nach einem Tag in der Sonne, beschwipst von Eindrücken und spanischem Bier, kommt man dann gern zurück ins »Brummell«. Irgendwer hat garantiert schon die richtige Musik aufgelegt.

Hotel Brummell

Carrer Nou de la Rambla 174

08004 Barcelona, Spanien

Tel. 0034/931/25 86 22

DZ ab 108 Euro