Wo Fremde zu Freunden werden

Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

Das »Nest 13« kann sich seine Gäste aussuchen: Nur drei Zimmer hat die familiengeführte Pension mit riesigem Garten am östlichen Ufer des Schaalsees im Westen Mecklenburg-Vorpommerns. Hin rollen wir über holprige Straßen, vorbei an nebelbedeckten Feldern und durch alte Baumalleen. Verwunschene Landschaften auf halber Strecke zwischen Hamburg und Schwerin. Als wir unser Ziel in der Abenddämmerung erreichen, dampfen in der hell erleuchteten Küche des Feldsteinbaus schon die Töpfe. Gastgeberin und Köchin Katharina Floder kümmert sich um das Fünf-Gänge-Menü für die Tafelrunde, ein wiederkehrendes Ritual, das mal auf Wunsch der Gäste, mal aus Lust der Gastgeber hier regelmäßig an den Wochenenden zelebriert wird. Man sitzt dann zusammen mit Wildfremden, Übernachtungsgästen und anderen an der langen Tafel, der Kamin flackert, es gibt Gemüse aus dem Garten, Fisch aus dem See, Wild vom benachbarten Jäger, viel Wein und Hochprozentiges. Im Idealfall wird Katharinas köstliches Festmahl zum verbindenden Element und die Wildfremden wachsen im Laufe des Abends zu einer eingeschworenen Truppe zusammen.

Nur eine kurze Treppe trennt einen dann noch von seinem Boxspringbett. Am nächsten Morgen weckt einen das Brodeln der Espressomaschine, unten wird die Tafel vom vorabendlichen Gelage befreit. Hellhörig ist’s im »Nest 13« schon, aber das ist okay, weil draußen, vor den bodentiefen Fenstern, die absolute Stille auf einen wartet.

Nest 13,

Hütter Dorfstraße 13,

19246 Zarrentin am Schaalsee,

Tel. 0172/450 89 63,

DZ inkl. Frühstück ab 135 Euro,