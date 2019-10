Bröckelndes Wissen

01/03

Am 19. Dezember landet Helmut Kohl zum Staatsbesuch in Dresden und wird am Flughafen von einer jubelnden ­Menschenmenge begrüßt, die schwarz-rot-goldene Fahnen schwenkt. In diesem Moment, schreibt er später in seinen Memoiren, sei ihm klar geworden, dass die Einheit kommen werde. Was sagt er noch auf der Gangway des Flugzeugs zum Kanzleramtschef Rudolf Seiters?