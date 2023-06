Crostini aus dem Gemüsegarten

»Eleganz und Einfachheit gehören auch beim Kochen zusammen. Hier ist ein elegantes Rezept mit Vertretern aus dem sommerlichen Gemüsegarten. Bei den Tomaten braucht es keine bestimmte Sorte, nur reif und aromatisch sollen sie sein. Da lohnt sich ein Gang auf den Wochenmarkt.«

Zucchini-Crostini mit Tomate

Zutaten: Für 4 Personen 3 Zucchinis Zucchini

3 reife Tomaten Tomate

70 g Parmesan

Olivenöl

2 Knoblauchzehen Knoblauch Salz

schwarzer Pfeffer

2 rote Zwiebeln Zwiebel

1 Baguette (ca. 12 dünne Scheiben)

Zucchini und Tomaten putzen und waschen. Den Parmesan reiben. Die Tomaten in Scheiben schneiden, eine Auflaufform dicht damit auslegen. Mit Salz und Pfeffer würzen und großzügig mit Olivenöl beträufeln. Den Backofen auf 190 Grad heizen und die Auflaufform hineinstellen. So können die Tomaten bereits beim Vorheizen ihr Aroma konzentrieren. Inzwischen Zwiebeln und Knoblauchzehen schälen. Die Zwiebeln in Ringe, den Knoblauch in hauchdünne Scheiben schneiden. Beides in einer tiefen Pfanne in Olivenöl anschwitzen. Die Zucchini in dünne Scheiben schneiden (ca. 0,5 cm) und dazugeben. Salzen und pfeffern. Etwas Wasser hinzufügen und einen Deckel auf die Pfanne setzen. Das Gemüse mindestens 10 Minuten glasig dünsten, bis es auf der Zunge zergeht. Zum Schluss den Deckel abnehmen und die Hitze beibehalten, bis die überschüssige Flüssigkeit verdampft ist. Die Auflaufform aus dem Ofen nehmen, das gedünstete Gemüse auf den Tomaten verteilen und mit dem Parmesan bestreuen. Vom Baguette so viele Scheiben dünn (ca. 0,5 cm) abschneiden, dass damit das vorgegarte Gemüse dicht belegt werden kann. Die Scheiben sollten sich nicht überlappen, kleine Lücken sind kein Problem. Das Brot großzügig mit Olivenöl beträufeln und die Auflaufform wieder zurück in den Ofen schieben. Die Zucchini-Crostini in etwa 10 Minuten goldbraun backen. Dann aus dem Ofen nehmen, etwa 10 Minuten ruhen lassen und genießen.